Более 400 членов Европарламента признали Гуайдо законным главой Венесуэлы

Европейский парламент признал Хуана Гуайдо единственным законным временным президентом Венесуэлы.

Об этом решении сообщается на сайте Европарламента. Гуайдо признан президентом Венесуэлы до тех пор, пока в стране не пройдут «свободные и прозрачные выборы».

За назначение лидера венесуэльской оппозиции главой страны проголосовали 439 членов парламента, против — 104. Еще 88 парламентариев воздержались.

Напомним, голосование состоялось после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался проводить досрочные выборы. Ранее Гуайдо поддержали США, а также другие страны Запада и Латинской Америки.