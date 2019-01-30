Задержанный сенатор Арашуков попросил переводчика на русский

Сенатор Рауф Арашуков, задержанный по делу об убийстве, заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что утром в среду, 30 января, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации по делу об убийстве, участии в преступном сговоре и давлении на свидетеля.

Следственный комитет РФ распространил пресс-релиз, в котором сообщил, что Арашуков на допросе попросил предоставить ему переводчика на русский язык. По данным СКР, сенатор заявил, что не обладает в достаточной мере русским языком.

Следствие предоставило сенатору переводчика.