Врио главы Белгорода назвал непростительной ошибкой оскорбление пенсионера

Врио мэра Белгорода Юрий Галдун принес извинения за грубый ответ на просьбу пенсионера говорить погромче.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Галдун, посоветовавший носить пенсионеру слуховой аппарат, назвал свою реплику непростительной ошибкой.

«Я допустил непростительную ошибку, отреагировав грубо на реплику из зала. Я не видел, что автором был пенсионер», — цитирует канал врио главы Белгорода.

Накануне во время встречи с горожанами один из пенсионеров попросил Галдуна говорить погромче. Тот в ответ посоветовал мужчине воспользоваться слуховым аппаратом. Инцидент попал на видео и распространился по Сети.