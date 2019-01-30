Страны "ядерной пятерки" отметили рост конфликтного потенциала в мире

Представители стран «ядерной пятерки» не смогли согласовать текст совместного заявления на заседании в Пекине.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы российского МИД Сергея Рябкова, причиной, по которой страны «ядерной пятерки», чье заседание проходит в среду, 30 января, в Пекине, не стали согласовывать текст совместного заявления, стало «обострение противоречий».

По словам российского дипломата, «ситуация в сфере международной безопасности не только не стабилизировалась, но продолжила деградировать, уровень конфликтного потенциала достиг очень опасной отметки».

В частности, Сергей Рябков указал на то, что в ядерные доктрины «некоторых стран» вносятся изменения, которые снижают порог применения ядерного оружия.

Кроме того, он отметил тенденцию к раскачиванию режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО), которая грозит серьезными последствиями.

Напомним, в 2019 году ученые оставили стрелки символических часов Судного дня, показывающих время до ядерной катастрофы, на отметке без двух минут полночь.