СМИ раскрыли условия создания в КНДР электростанции на деньги РФ

РФ предложила КНДР построить в стране атомную электростанцию в обмен на отказ от ядерного оружия и баллистических ракет.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. Москва намерена управлять АЭС и вывозить из Северной Кореи все побочные продукты и отходы, чтобы Пхеньян не смог использовать станцию для создания ядерного оружия.

По данным газеты, США узнали об этой сделке в конце прошлого года. На каком этапе сейчас находятся переговоры Москвы и Пхеньяна по этому вопросу, неизвестно.

Госдепартамент, Белый дом, ЦРУ и директор национальной разведки США отказались от комментариев. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора сказал, что РФ не предлагала КНДР построить АЭС. По его словам, этот проект стоил бы России миллиарды долларов. «Не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского рынка?» – цитирует его ТАСС.

Напомним, летом 2018 года КНДР приступила к полной денуклеаризации, а Южная Корея и США приостановили совместные военные учения на Корейском полуострове. Вашингтон и Пхьеньян договорились о создании рабочих групп для контроля за денуклеаризацией полуострова. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с американским президентом Дональдом Трампом в июне. Следующая их встреча может состояться в конце февраля во Вьетнаме. Ким Чен Ын также провел переговоры с представителями российской власти, в том числе со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Не исключалась вероятность его визита в Москву.