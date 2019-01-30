Региональных чиновников научат вести Telegram-каналы

Институт развития интернета (ИРИ) начнет проводить семинары, повышающие цифровую грамотность региональных чиновников.

Об этом РБК рассказали три источника, близких к ИРИ, и источник, близкий к администрации президента. Семинары начнутся с февраля нынешнего года, первыми их посетят чиновники Северо-Кавказского федерального округа. Госслужащих научат реагировать на негативные отзывы в интернете, вести официальные аккаунты в соцсетях и Telegram-каналы.

Курировать работу семинаров будет продюсер Владимир Табак, который в 2010 году создал календарь со студентками МГУ ко дню рождения Владимира Путина. По данным издания, Табака назначат заместителем директора ИРИ.