Адвокат заявил о возможной причастности Арашукова к четырем убийствам

Задержанный по делу об убийстве сенатор Рауф Арашуков может быть причастен еще к двум убийствам.

Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат потерпевших Илья Лебедев. Следствие предъявило сенатору обвинения в причастности к убийствам председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

«По информации источников, близких к следствию, помимо двух упомянутых убийств, Рауф Арашуков может быть причастен к организации убийств еще двух человек, совершенных в КЧР — бывшего руководителя СИЗО города Черкесска Хасана Джанаева и охранника помощника главы администрации президента РФ Назира Хапсирокова — Али Афаунова», — сказал Лебедев.

Напомним, Арашуков был задержан утром в среду, 30 января, в зале заседаний Совета Федерации. Во время допроса он заявил, что не владеет достаточными знаниями русского, и попросил переводчика.