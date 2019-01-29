Порошенко объявил об участии в выборах и призвал к миру с РФ

Украинский президент Петр Порошенко объявил о своем выдвижении на второй срок.

На международном форуме в Киеве Порошенко заявил, что ощущение ответственности перед страной и соотечественниками вынудило его баллотироваться на должность президента Украины на выборах 31 марта. По словам политика, он пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Украинский лидер сказал, что в 2024 году страна подаст заявку на вступление в Евросоюз и начнет готовиться к вступлению в НАТО.

Петр Порошенко также заявил, что на грядущих выборах украинцы будут выбирать не только президента, но и верховного главнокомандующего, поэтому «тема войны и мира» станет одной из главных. «Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир», – сказал он.

«Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, в ЕС, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса», – цитирует Порошенко «Интерфакс».

В январе украинский Институт анализа и прогнозирования (ИАП) провел опрос, выяснив, что 20,2% граждан страны видят лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко президентом Украины. 12,6% респондентов выразили симпатию шоумену Владимиру Зеленскому, а 11,9% – главе фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрию Бойко. Порошенко также получил 11,9% симпатий.