Лавров обвинил США в подстрекательстве оппозиции Венесуэлы к перевороту

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон взял открытый курс на свержение законной власти в Венесуэле.

Как передает «Коммерсант», выступая перед журналистами во вторник, 29 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с действиями США, направленными на свержение власти в Венесуэле.

«Нас, конечно же, тревожит то, что делают Соединенные Штаты и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, грубо нарушая все нормы международного права и, по сути дела, взяв открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране», — заявил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, оппозиция Венесуэлы получает от США сигналы не идти ни на какие уступки, Вашингтон подстрекает ее на противоправные действия.

Министр подчеркнул, что Россия продолждит оказывать поддержку законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в рамках конституционного поля.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы отправила на защиту Мадуро 400 контрактников ЧВК.