"Открытая Россия" Ходорковского решила зарегистрироваться в РФ

Совет движения «Открытая Россия» решил подать в Минюст документы для регистрации в РФ.

«Интерфакс» сообщает, что 28 января совет движения объявил о скором запуске процедуры регистрации общественного сетевого движения «Открытая Россия». Такое решение приняли после того, как в отношении некоторых членов «Открытой России» возбудили административные и уголовные дела по статьям о деятельности нежелательной организации.

«Если для того, чтобы защитить своих людей и отстоять свое право на существование и работу в родной стране, нам нужно предъявить государству бумажку, что мы не иностранцы, мы это сделаем. Мы были и остаемся российским движением, созданным гражданами Российской Федерации. Это известно даже тем, кто проводил у нас обыски, и мы готовы доказать это в Минюсте и суде», – заявили в «Открытой России».

21 января Sobesednik.ru писал, что полицейские провели обыски у активистов «Открытой России» в Ростове-на-Дону и Казани. 22 января в Пскове задержали члена движения Дмитрия Семеновского, который долгое время не выходил на связь после отправки в ОВД.

Напомним, «Открытую Россию» в 2016 году основал бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский. Сейчас движение возглавляет Андрей Пивоваров. В 2017 году одноименную иностранную организацию признали нежелательной на территории РФ.