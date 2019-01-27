Трампа с помощниками обвинили в 100 контактах с россиянами до выборов

The New York Times рассказала о контактах, которые Трамп и его окружение имели с представителями России до выборов в США.

Согласно информации, которую газета получила из анализа, основанного на материалах Конгресса и на базах судов США, речь идет о личных встречах, телефонных звонках, СМС, электронных письмах и личных сообщениях в Twitter, связывающих Дональда Трампа и его помощников с людьми из России.

По данным The New York Times, сам Трамп шесть раз переговаривался с россиянами прежде, чем стал кандидатом в президенты. Он, в частности, в этот период получил письмо от президента Crocus Group Араса Алагарова, а также обсуждал проект строительства небоскреба Trump-Tower в Москве.

В сумме же во время президентской кампании 2016 года будущий американский лидер, 17 должностных лиц и советников контактировали с россиянами более 100 раз.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что американский Конгресс запретил Дональду Трампу выступить с ежегодным обращением к нации из-за «шатдауна».