"Закон об оскорблении власти" как случай правовой неопределенности

В первом чтении приняты Госдумой законопроекты, направленные якобы только на борьбу недостоверной информацией или неуважением к власти. Ведь резонансных проектов два. Первым будут вскоре введены ощутимые для СМИ штрафы за нарушение запрета на распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и/или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и/или общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий.

Поскольку независимых от власти СМИ раз-два и обчелся, интересно, против кого направлен этот будущий документ. Раскаиваются и принимают документ, который переломит печальную практику в нынешней журналистике, где число нелояльных к власти приближается к статистической погрешности? Смешные и риторические вопросы.

Второй законопроект разрешит органам прокуратуры присоединиться к тем уважаемым органам, которые своими локальными решениями смогут блокировать в соцсетях и иных интернет-ресурсах информацию, которая выражена в неприличной форме и представляет собой явное неуважение к обществу, государству. Особенно будет интересно ознакомиться с критериями «явного» и «неуважения». Первое — имеет оценочный смысл. Второе — должно иметь хоть какие-то определенные рамки. Ведь есть такое требование в действующем праве, как правовая определенность. Есть большие сомнения, что она будет соблюдена, если проект документа будет принят в настоящем виде.

Но именно второе чтение должно являться самым дискуссионным в парламенте — во время него вносятся дополнения и поправки. Хотя пока наблюдается полное единение сторон и нет причин сомневаться, что законопроекты будут приняты. Ведь их внес сенатор Клишас, соавторами значатся еще десяток единороссов. Представитель президена в Думе уже высказался «за». Как и правительство, которому и высказываться-то не нужно было, так как подсчитано, что данные законопроекты не будут стоить бюджету ни копейки.

А вот самих нарушителей вначале планируют наказывать именно рублем. Планируются изменения и в изменения в Кодекс об административных правонарушениях: ответственность в виде штрафа будет начинаться от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, в 10 раз больше — для должностных лиц и от 400 тысяч до 1 миллиона рублей — для организаций с конфискацией предмета административного правонарушения.