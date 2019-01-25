Песков назвал востребованной инициативой профсоюз Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проект «Профсоюз Навального» для жалоб на зарплаты бюджетников.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Алексей Навальный анонсировал запуск проекта «Профсоюз Навального», с помощью которого он планирует добиться честных зарплат бюджетников.

Дмитрий Песков, комментируя инициативу Навального, подчеркнул, что общественное наблюдение за исполнением майских указов востребовано Кремлем, передает ТАСС.

«Президент Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за исполнением и ходом реализации задач, которые поставлены в майских указах. Поэтому любое общественное участие в контроле за исполнением майских указов востребовано», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Кремль не обладает конкретной информацией о сервисе Навального.