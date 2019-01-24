Володин рассказал, когда пройдет второе чтение закона о наказании за фейкньюс

24 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий наказание за распространение фейковых новостей.

Об этом сообщают российские СМИ. Второе чтение законопроекта, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, состоится не ранее, чем через месяц.

Напомним, пакет поправок в КоАП РФ предусматривает административную ответственность за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, а также за проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме. СМИ, нарушившие закон, предлагается блокировать во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей.