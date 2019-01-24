Ушедший в отставку мэр Читы заручился поддержкой губернатора

Глава Читы Анатолий Михалев подал в отставку «в связи с личными обстоятельствами».

24 января Анатолий Михалев встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, который пообещал поддержать городские власти. По словам Михалева, они договорились, что в Чите «будет налажена спокойная работа».

Депутаты городской думы Читы поддержали решение мэра. После отставки он останется депутатом гордумы. Исполнять обязанности председателя думы вместо Михалева будет его первый заместитель Андрей Ядрищенский. Нового председателя гордумы изберут на ее очередном заседании 31 января, передает ТАСС.

Анатолий Михалев руководил Читой с ноября 2000 года.

Как писал Sobesednik.ru, летом 2018 года спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко огорчили «неухоженность и запущенность» Читы: «Это безобразие полное».