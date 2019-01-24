Трамп решил не выступать с ежегодным обращением к нации из-за "шатдауна"

Дональд Трамп заявил, что не станет искать способ выступить перед нацией после отказа Конгресса предоставить площадку.

Как передает ТАСС, ранее спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси отказала Дональду Трампу в возможности выступить в парламенте с ежегодным обращением к нации из-за «шатдауна» — временного прекращения работы правительства.

Изначально американский президент заявлял, что найдет другой способ выступить перед народом даже без одобрения Конгресса.

«Мы сделаем что-то в качестве альтернативы. Мы поговорим с вами об этом позже», — отмечал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

Он также отметмечал, что спикер Нэнси Пелоси, отменив ежегодное выступление главы государства с обращением, показала, что «не желает выслушать правду». По его словам, это решение является «огромным черным пятном» в истории страны.

Однако позднее в своем Twitter американский лидер заявил, что он передумал выступать перед американцами до завершения «шатдауна», а также назвал отмену своего обращения к нации прерогативой Конгресса и Нэнси Пелоси.