Навальный создал профсоюз для борьбы за честные зарплаты бюджетников

Алексей Навальный призвал с помощью сервиса узнать, обманывают ли бюджетников с зарплатой в том или ином регионе.

Как сообщил оппозиционер на своем официальном сайте, он запускает проект «Профсоюз Навального», с помощью которого будет добиваться честных зарплат для бюджетников.

Политик подчеркивает, что, согласно «майским указам» президента 2012 года, в России существуют 11 категорий работников (это около 6 млн человек), зарплату которым работодатель должен начислять не произвольно, а в четкой привязке к средней зарплате в регионе. В частности, зарплата бюджетников должна быть не ниже средней по региону или превышать ее в два раза.

В Москве сейчас средняя зарплата, определенная Росстатом, составляет 82 498 рублей, в Санкт-Петербурге — 59 289 рублей, в Свердловской области — 36 427 рублей. Таким образом, говорит Навальный, в российской столице врач должен получать 164 996 рублей, учитель — 82 498 рублей. Однако на деле данные категории работников получают гораздо меньшие суммы.

«Мы видим три проблемы: людей обманывают и недоплачивают им, люди сами не знают, какая им положена зарплата, люди боятся и не знают, с чего начать, защищая свои права», — пишет оппозиционер на своем сайте.

Бороться с данной ситуацией Навальный предлагает с помощью специального ресурса, где можно узнать, какая у отдельно взятого бюджетника должна быть зарплата в конкретном регионе, и сравнить с той, о которой отчитываются чиновники.

«Если губернатор выполняет "майские указы" и платит сколько надо — хвалим. Не платит — мочим. Стал платить после того, как мочили — снова хвалим. То есть действуем ровно так, как должен действовать нормальный профсоюз», — отмечает политик.

Напомним, сайт, созданный под предыдущий проект Алексея Навального «Умное голосование», был заблокирован Роскомнадзором из-за нарушения закона о персональных данных.