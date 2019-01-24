Кадыров прояснил ситуацию со списанием Чечне долга за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему грозненский суд решил избавить республику от долга перед «Газпромом».

Ранее Sobesednik.ru писал, что районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ, поскольку ее невозможно взыскать в силу истечения сроков давности, а требования об оплате вызывают напряженность в обществе. Зампредседателя правления «Газпрома» Валерий Голубев заявил, что жители Чечни задолжали девять миллиардов рублей за газ из-за своей низкой платежной дисциплины. По его словам, списание долга чеченцам «может быть воспринято большинством потребителей энергоресурсов, исправно оплачивающих поставки, как несправедливое по отношению к ним». Компания подала апелляцию на решение грозненского суда.

24 января Кадыров заявил, что решение о списании с Чечни дебиторской задолженности за потребленный газ «отражает наличие устаревшей проблемы». По его словам, информация о списании девяти миллиардов рублей не соответствует действительности.

«Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час. Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили населению Чечни. В постановлении суда нет ни одного слова о сумме. Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности», – цитирует сообщение Рамзана Кадырова «Интерфакс».

Он отметил, что окончательную сумму списанного долга установят после полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». Глава республики также призвал другие регионы решать свои проблемы с неуплатой долгов, не упоминая Чечню. «У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведен, не стоит сомневаться», – пообещал политик.

19 января депутат Госдумы Алексей Куринный призвал списать долги за газ во всех российских регионах по примеру Чечни.