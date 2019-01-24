Экс-главу правительства Шотландии арестовали по делу о домогательствах

Бывшего главу правительства Шотландии Алекса Салмонда арестовали.

Как передает Evening Standard, 64-летнего политика задержали ночью 23 января. Причина его ареста не сообщается. 24 января Алекс Салмонд предстанет перед судом в Эдинбурге.

По данным AFP, экс-главу Шотландии арестовали по делу о сексуальных домогательствах.

В январе прошлого года двое сотрудников резиденции первого министра Шотландии в Эдинбурге обвинили Салмонда в насильственных действиях сексуального характера. Эти инциденты якобы произошли в 2013 году, когда Салмонд занимал пост главы шотландского правительства. Политик назвал эти обвинения смехотворными и подал в суд на правительство, которое, по его мнение, незаконно дало ход жалобам.

Алекс Салмонд был первым министром Шотландии с 2007 по 2014 годы. Он подал в отставку после провалившегося референдума о выходе страны из состава Великобритании. Он также снял с себя полномочия лидера Шотландской национальной партии. Сейчас политик ведет шоу The Alex Salmond Show на канале RT, который на Западе называют «рупором пропаганды» России.