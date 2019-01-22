В жизни министра культуры Владимира Мединского – две новости: хорошая и... как обычно.

Хорошая новость: чиновник выиграл суд. Еще перед Новым годом Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск Мединского, который требовал признать за ним «права собственности на нежилое помещение (машино-место)».

Точней адрес в документах суда не указан, но «Собеседник» выяснил, что речь идет о роскошном ЖК «Кадаши» напротив Третьяковской галереи. На имя Владимира Мединского там была оформлена половина квартиры площадью 230 м2 и стоимостью порядка 300 млн рублей, которую он еще в 2012 году подарил своей сестре Татьяне. С тех пор министр эту квартиру не декларирует, поскольку формально ею вроде как не пользуется.

Кадаши

Еще в 2004 году Мединский выиграл аукцион по продаже в доме места для машины «среднего» класса, заплатив за него 1.365.100 рублей. «С момента введения в эксплуатацию объекта недвижимости истец фактически владеет и пользуется им, однако ответчик обязательства по регистрации перехода права собственности на машино-место к покупателю до настоящего времени не исполнил», – сделала вывод судья и постановила восстановить обманутого дольщика Мединского в правах.

Согласно выписке из Росреестра, 14 декабря министр культуры был поставлен на его законное машино-место.

Но есть для министра новость похуже. В материалах суда ведь ясно сказано, что Мединский и до этого фактически владел и пользовался машино-местом. Но при этом не указывал его в декларации даже как находящееся у него в пользовании. Больше того, если чиновник пользуется подземным гаражом, то по логике должен пользоваться и шестикомнатной квартирой, от которой он формально давно открестился.

В общем, выходит какая-то фальсификация истории с машино-местом.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2019 под заголовком «Мединский больше не обманутый дольщик».