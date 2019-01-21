В центре внимания
Фото: Global Look Press
Как из трудового стажа при расчете пенсии "выпадают" целые годы
Южные Курилы: отдать нельзя продать?
Правдоруб в белом халате

Новости дня

21 января, понедельник

[13:45]Коллектор в Москве угрожал школе, где учится ребенок должника
[13:20]Кальянщика Дориана ищут после пропажи PlayStation и ₽41 тысячи из бара в Москве
[13:16]Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
[13:15]Водителям запретят получать госномер другого региона
[12:41]В Совфеде прокомментировали пересмотр новогодних каникул
[12:34]Футбольный агент Сафонов посоветовал Дзюбе перейти в клуб АПЛ
[12:13]Израиль связался с РФ во время обстрела военных объектов в Сирии
[11:59]У пяти активистов "Открытой России" проводят обыски
[11:30]На страдающего тяжелой болезнью Губина врачи "махнули рукой"
[11:26]Власти Магнитогорска призвали не паниковать из-за анонимок о бомбах
[11:01]Стрельба из "травмата" была открыта при попытке похищения человека в Москве
[10:50]Правительство может выделить 628 млн на поиск "новейших угроз" детям в Сети
[10:35]Мединский предсказал запрет на использование интернета без паспорта
[10:27]ВИЧ-инфицированные в Питере не могут получить лекарства в поликлиниках
[10:09]Для женского отряда космонавтов РФ создадут особый скафандр
[09:46]Сенаторы Совфеда предложили штрафовать за неправильное указание границ РФ
[09:13]Столичная полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой матери
[08:53]Три человека погибли после столкновения грузовика и легковушки в Туве
[07:34]Синоптики обещают укрепление морозов жителям Москвы и области 21 января

20 января, воскресенье

[17:51]Иван Ургант показал красавиц-дочерей
[16:00]Анна и Надежда Михалковы опубликовали архивные снимки с бабушкой
[15:51]Красовского вызвали на допрос к следователю по экономическим делам
[15:17]Утраченные 80 лет назад сокровища Романовых нашли в подвале в Ташкенте
[15:01]Синоптики предсказали 27-градусный мороз в столичном регионе 23 января
[14:37]15 человек пытались окунуться в коллектор у резиденции Путина на Крещение
[14:26]Ольга Картункова показала себя 10 лет назад
[14:25]Евгений Плющенко вернулся на лед после сложной операции на позвоночнике
[14:20]Около трех человек задержаны на митинге против передачи Курил Японии в ЦАО
[13:27]YouTube удалил "Праздник" Красовского за нарушение правил видеохостинга
[12:22]Россиянин погиб на горнолыжном курорте в Италии за день до 42-летия
[11:13]Шендерович и Собчак потребовали признать Настю Рыбку политзаключенной
[10:44]Жителей Подмосковья призвали к осторожности из-за метели и гололедицы
[10:09]Мария Шарапова уступила австралийке место в 1/4 финала Australian Open
[08:07]В Москве проводят проверку после поножовщины в поезде в метро "Трубная"
[07:58]Рукописи и архивные фото Егора Летова выставят на торги за ₽350 тысяч
[07:45]Рыбке и Лесли продлили задержание по делу о вовлечении в проституцию
[07:26]Москвичей предупредили о тревожности и депрессии из-за погоды 20 января

19 января, суббота

[17:29]"Локомотив" потратил на еду для вип-лож в три раза больше, чем на питание для молодежной команды
[17:28]Олеся Судзиловская встала на лыжи
[17:27]Валуев и Волочкова насмешили народ купаниями в ледяных купелях


"Суши" из сала
Сало: как правильно выбрать и сколько можно съесть без вреда для здоровья
Фото: Global Look Press
Как определить, пройдет простуда сама или нужно идти к врачу
Анна Макарова // фото: архив редакции
Фитнес-эксперт – о том, как предотвратить и быстро победить похмелье
фото: kati / imagebroker / Global Look Press
Попрощайтесь с офисом: как за два месяца сделать хобби успешным бизнесом
Рисунок: Виктор Балабас
Как полечиться в платной клинике по ОМС?
// фото: Bernd Thissen / dpa / Global Look Press
Двадцать песен, которые помогут пережить "самый депрессивный день в году"
Филипп Киркоров с Николаем Басковым в новогоднем эфире
Новогодние телешоу – 2019: взлеты и провалы
Фото: Global Look Press
Пять вещей на вашей кухне, которые на самом деле вам не нужны
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других

Сенаторы Совфеда предложили штрафовать за неправильное указание границ РФ

Политика

Законопроект о введении ответственности за неправильное указание границ РФ рассмотрят в Совфеде в течение трех месяцев.

В разговоре с «Известиями» об этом рассказали сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Последняя добавила, что законопроект сделан по примеру статьи КоАП об использовании государственных символов.

Сенатор от Крыма Цеков акцентировал свое внимание на том, что наказание планируется ввести за изображение карты России без изображения Крыма.

«Планируем ввести ответственность за неверное указание территориальной принадлежности Крыма. Ранее мы уже направляли подобный законопроект в Совет Федерации, но потом решили его вернуть и доработать», — заявил Цеков.

Ковитиди отметила, что ответственность будет касаться не только Крыма, но и других территорий. Также сенатор добавила, что законопроект будет рассмотрен в ходе текущей сессии Совфеда.

«Первоначально идея была рождена сенаторами от Крыма, но когда мы углубились в изучение вопроса, поняли, что тема требует более глубокой проработки. Например, в настоящее время законом не закреплено правовое понятие, в соответствии с которым любые изображения РФ, ее границ и территории, размещаемые, в частности, на товарах народного потребления, являются картой», — заключила Ковитиди.

поделиться:

Политика

Сенаторы Совфеда предложили штрафовать за неправильное указание границ РФ

Читать далее >
Митинг против передачи части Курильских островов Японии в Южно-Сахалинске, декабрь 2018 г. // фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Политика

Южные Курилы: отдать нельзя продать?

Читать далее >

Политика

Около трех человек задержаны на митинге против передачи Курил Японии в ЦАО

Читать далее >
Политика
Скромное обаяние депутатской пенсии
Сенаторы Совфеда предложили штрафовать за неправильное указание границ РФ
Около трех человек задержаны на митинге против передачи Курил Японии в ЦАО
На Урале депутат заплатит тысячу рублей за то, что назвала коллегу "тупорылым"
Общество
Конфискация для коррупционеров – как развод для супругов?
В Совфеде прокомментировали пересмотр новогодних каникул
Израиль связался с РФ во время обстрела военных объектов в Сирии
У пяти активистов "Открытой России" проводят обыски
Колумнисты
Avatar

Ролдугин
Олег

журналист

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В том и ужас советских репрессий, что не причина важна, а цель. Цель же одна – чтобы работала машина страха, ибо террор в переводе это самое и означает. И сейчас он означает то же самое

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


Культура и ТВ
Тайная жизнь журналистов
Красовского вызвали на допрос к следователю по экономическим делам
YouTube удалил "Праздник" Красовского за нарушение правил видеохостинга
Рукописи и архивные фото Егора Летова выставят на торги за ₽350 тысяч
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
"Волки и овцы: Ход свиньей"
На страдающего тяжелой болезнью Губина врачи "махнули рукой"
Иван Ургант показал красавиц-дочерей

Здоровье
Ученые смогут повышать уровень "хорошего" холестерина
ВИЧ-инфицированные в Питере не могут получить лекарства в поликлиниках
Ученые запретили беременным любое количество спиртного
Генная терапия защитила периферические нервы от разрушения
Туризм
Гоа на закате
Россиянин погиб на горнолыжном курорте в Италии за день до 42-летия
Американцы подали в суд на "Аэрофлот" из-за пропущенного рейса
Ростуризм раскритиковал идею о налоге на выезд из страны
Авто
Агрегаторы всея такси. Можно ли работать без "Яндекса" или Gett?
Водителям запретят получать госномер другого региона
ЦОДД призвал москвичей к осторожности из-за гололедицы вечером 18 января
Регуляторная гильотина и авто-СМП: правительство делает проще
Недвижимость
Рынок недвижимости в начале 2019-го: почему могут вырасти цены
"Военные во втором поколении" смогут покупать жилье без программы НИС
Сенатор Сергей Калашников призвал изменить всю систему ипотеки
Сроки сноса "хрущевок" в Москве и переселения жителей определят до конца года
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Строительство Ленинградской АЭС // фото: архив редакции
Атомные друзья Сердюкова. Сколько тратит Росатом и сколько зарабатывает его руководство
Фото: архив редакции
"Пути необщего пользования": к резиденции Путина на Валдае проложат железную дорогу
Герхард Шрёдер с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
Свадебный канцлер. Как Герхард Шрёдер стал лоббистом российских компаний
Сергей Шнуров // фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Сколько стоили выступления звезд на новогодних корпоративах – 2019
Фото: Global Look Press
Война жучков. Кто и как вмешивается в частную жизнь россиян
Глеб Павловский // фото: Владимир Чистяков
Глеб Павловский:
Операция "Преемник" невозможна, будет перестройка
М. Найт Шьямалан // фото: Armando Gallo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
М. Найт Шьямалан:
Зрители не должны чувствовать, что я в чем-то сомневаюсь
Николай Ларин // стоп-кадр / YouTube
Николай Ларин:
Даже в случае выхода РПЛ не откажемся от нашей философии
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев
Валерия // фото: Global Look Press
Валерия:
Мои несыгранные роли достанутся дочери


Фото: Global Look Press
Сергей Соседов: Киркоров на Евровидении не нужен!
Максим Аверин // фото: Global Look Press
В Новый год Максим Аверин пел на барной стойке в гей-клубе Сочи
фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Галкина поймали на вранье из-за здоровья Пугачевой
Евгений Петросян // фото: Global Look Press
Адвокат Петросяна объяснил откровенность Брухуновой в эфире Первого канала
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Лидия Федосеева-Шукшина умоляет друзей не ходить на ток-шоу о ней

// фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Скромное обаяние депутатской пенсии
В Екатеринбурге
Русская Баба-яга чуть не украла Рождество у англичан
Паша Сабиров // фото: SAKHALIN.INFO
На Сахалине мальчик сам заработал на корм для животных из приюта
Кадр из мультфильма "В некотором царстве..."
Как финансовой грамотности населения страны помешали русские сказки
Рэпер Тимати // Фото: Global Look Press
На чужих ошибках. Кого и чему учат в российских рэп-школах