Сенаторы Совфеда предложили штрафовать за неправильное указание границ РФ

Законопроект о введении ответственности за неправильное указание границ РФ рассмотрят в Совфеде в течение трех месяцев.

В разговоре с «Известиями» об этом рассказали сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Последняя добавила, что законопроект сделан по примеру статьи КоАП об использовании государственных символов.

Сенатор от Крыма Цеков акцентировал свое внимание на том, что наказание планируется ввести за изображение карты России без изображения Крыма.

«Планируем ввести ответственность за неверное указание территориальной принадлежности Крыма. Ранее мы уже направляли подобный законопроект в Совет Федерации, но потом решили его вернуть и доработать», — заявил Цеков.

Ковитиди отметила, что ответственность будет касаться не только Крыма, но и других территорий. Также сенатор добавила, что законопроект будет рассмотрен в ходе текущей сессии Совфеда.

«Первоначально идея была рождена сенаторами от Крыма, но когда мы углубились в изучение вопроса, поняли, что тема требует более глубокой проработки. Например, в настоящее время законом не закреплено правовое понятие, в соответствии с которым любые изображения РФ, ее границ и территории, размещаемые, в частности, на товарах народного потребления, являются картой», — заключила Ковитиди.