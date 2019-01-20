Около трех человек задержаны на митинге против передачи Курил Японии в ЦАО

На Суворовской площади в центре Москвы начался митинг против возможной передачи Курильских островов Японии.

Как передает «Интерфакс», на Суворовской площади в Мещанском районе столицы продолжают собираться противники передачи Японии Курил.

«Основные требования митинга — решать вопросы территориальной целостности России только на референдуме без кулуарных решений, и не допустить передачи Курильских островов», — заявил агентству один из организаторов согласованной акции.

Отмечается, что на митинг пришли сторонники коммунистических организаций, «Левого фронта», патриотических организаций, движения «Новороссия», «Партии дела» и других.

По словам координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, перед началом акции полиция задержала двух или трех человек, которые выкрикивали националистические лозунги.

«Подчеркну, что наш митинг не националистический, а гражданский, за нормальные отношения с Японией, но без торговли землями», — пояснил Удальцов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что интересы жителей Курил не будут ущемлены в случае передачи островов Японии.