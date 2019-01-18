На Урале депутат заплатит тысячу рублей за то, что назвала коллегу "тупорылым"

В Свердловской области депутат оштрафована на тысячу рублей за публичное оскорбление коллеги.

Об этом сообщает «Zнак.com». Инцидент произошел во время заседания заксобрания Асбестовского района Свердловской области. Депутат от «Единой России» Елена Таниди наказана за то, что назвала коллегу Евгения Шабанова «тупорылым».

Другая коллега Таниди, депутат Наталья Крылова, сообщила, что оскорбленный Шабанов возмутился поведением «единоросса» и обратился в суд.

Также Крылова добавила, что Таниди является педагогом и директором школы, а ее спорные реплики являются привычным событием на заседаниях Асбестовской думы: «Таниди является педагогом, директором школы в поселке Белокаменном. Учит детей! Это ей не мешает на заседаниях думы вести себя как натуральный гопник, оскорблять и унижать других депутатов, если у них другая точка зрения. Хорошо бы поведение депутата Таниди разобрать на местном политсовете "Единой России", а также в отделе образования».