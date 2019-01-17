Связанная с Пригожиным фирма поставит еду в больницы Москвы на ₽3 млрд

СМИ нашли связь фирмы, получившей госконтракты на доставку еды в столичные больницы, с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Как передает Daily Storm, в декабре 2018 года мэрия Москвы объявила ряд тендеров по организации питания в столичных больницах на общую сумму в три млрд рублей.

При этом все заказы по итогам конкурса забрала себе фирма «Социальное питание "Центр"», которая, согласно данным издания, связана с комбинатом питания «Конкорд» — предприятием, подконтрольным бизнесмену Евгению Пригожину.

Кроме того, на сайте лицея № 1501 журналистам удалось найти письмо руководителя «Центра» на имя директора образовательного учреждения, где говорится, что компания в качестве соисполнителя по госконтракту с лицеем привлекает комбинат «Конкорд».