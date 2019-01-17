Собчак приехала в Киев вопреки попаданию в базу данных "Миротворца"

Экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак сообщила о своем визите в Украину.

Журналистка опубликовала в Instagram Stories видео, сделанное с пассажирского сидения автомобиля Mercedes, который подъезжает к Европейской площади в Киеве. «Ну привет, kieв!)))» – написала Ксения Собчак. Журналисты отмечают, что слова «kieв» нет ни в русском, ни в украинском, ни в английском языках.

В марте этого года Собчак, посетившая Крым в апреле 2014 года, попала в базу данных украинского сайта «Миротворец», созданного для установления личности граждан, которые воюют на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР или помогают «ополченцам». Лица из этого «черного списка» признаны пособниками террористов. Сайт связывают с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко.

Ранее Собчак называла Крым украинской территорией, но признавала, что Россия не может «просто взять и отдать Крым обратно». По ее мнению, решение о возвращении полуострова в состав Украины следует принимать через референдумы в обеих странах.