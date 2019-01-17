Скромное обаяние депутатской пенсии

Депутат Госдумы от ЕР Андрей Марков выступил с инициативой раскрывать размер пенсий парламентариев и госслужащих: публиковать суммы пенсионных выплат на сайтах соответствующих ведомств. А также предоставлять эти сведения журналистам по запросу.

По мнению депутата Маркова, его поправки к законам «О противодействии коррупции» и «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы» вполне соответствуют «запросу общества на открытость власти» и на социальную справедливость. А вот прятаться за строчками действующего законодательства «столько-то процентов от ежемесячного заработка» — не соответствует.

Однако депутата не поддержали товарищи по фракции — экспертный совет «Единой России» к инициативе отнесся скептически. Аргументировав тем, что депутатские пенсии и схема назначения их размера «прописаны в законодательстве» и «всем известны». Ну, то есть, фактически, что «столько-то процентов от ежемесячного заработка» — это вполне нормально и всех устраивает. И не стали даже вносить законопроект Маркова на рассмотрение. А накануне депутаты, как сообщает телеграм-канал «Депутатские будни», успешно обсудили законопроект о возвращении рекламы пива на телевизор. «Должны его скоро принять во втором чтении», — сообщил автор канала. Такие вот приоритеты.

Депутаты-пенсионеры тоже посчитали, что вносимая Марковым норма — излишество и что пенсии у депутатов Госдумы «скромные». В прошлом году Госдума их даже официально огласила: максимальная (для тех, кто проработал два и более созывов) — 63,5 тысячи рублей, а минимальная (для тех, кто не более одного созыва) — 46,6 тысячи рублей. «Скромность» депутатской пенсии, видимо, вытекает из заработков действующих депутатов.

Напомним, однако, что средняя пенсия обычного россиянина составляет 13 323 рубля. Может быть, эти сведения стоит «опубликовать» красной краской перед входом в Госдуму, сенат и прочие министерства и ведомства? А заодно и ежеминутно всплывающим окном на всех их сайтах? Просто чтобы помнили. Отметим также, что эта инициатива практически не потребует затрат из госбюджета.

в тему

15 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью «Аргументам и фактам», что Путин получает зарплату и военную пенсию на банковскую карту. Песков заявил, что не знает размер военной пенсии президента, и напомнил, что зарплаты президента и премьер-министра определяются президентским указом. По словам пресс-секретаря, Путин держит в руках наличные нечасто, один-два раза в году, например, когда расплачивается в кафе во время отдыха на горнолыжном курорте.