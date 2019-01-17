Глава СВР Нарышкин обвинил Лондон в "грязной провокации"

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Британия уничтожает улики по «делу Скрипалей».

Ранее Sobesednik.ru писал, что послы 28 стран Евросоюза договорились ввести санкции против четырех «офицеров ГРУ», включая Александра Петрова (Александр Мишкин) и Руслана Боширова (Анатолий Чепига), которых Великобритания подозревает в попытке отравить экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Директор СВР Сергей Нарышкин, комментируя действия ЕС, сказал, что Лондон с первых дней расследования ЧП в Солсбери уничтожает улики. «Это грязная провокация со стороны властей Великобритании. Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики», – цитирует его РБК.

Он также обвинил спецслужбы Великобритании в том, что они скрывают граждан России – Сергея и Юлию Скрипалей.

Нарышкин с декабря прошлого года утверждает, что Лондон уничтожает улики и выступает против проведения совместного расследования.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. По версии британских спецслужб, преступники нанесли на ручку двери нервно-паралитическое вещество класса «Новичок». В результате пострадали не только россияне, но и трое граждан Великобритании, а одна британка скончалась. Великобритания обвинила в причастности к этому преступлению руководство России. Из Британии выслали 23 российских дипломата. Примеру Лондона последовали еще несколько стран.