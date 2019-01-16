Путин призвал Запад отказаться от "шантажа, угроз и провокаций"

Президент РФ Владимир Путин высказался за оздоровление международной обстановки.

Соответствующее заявление Путин сделал в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости». Расшифровка разговора президента с журналистами опубликована на сайте Кремля.

«Россия твердо и последовательно выступает за оздоровление международной обстановки в целом, которая, как вы справедливо отметили, остается напряженной. И добавлю — непредсказуемой», — сказал Путин.

По его мнению, такая ситуация сложилась из-за «односторонних, в том числе силовых действий США и ряда других западных государств». В результате таких действий, как утверждает президент, «усиливается общая атмосфера конфронтационности и недоверия».

«Призываем западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что именно в этом кроется ключ к сохранению мира.