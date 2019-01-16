Песков рассказал об умении Путина выразиться так, что "кровь стынет"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что от некоторых слов Владимира Путина «кровь стынет».

Журналист газеты «Аргументы и факты» спросил пресс-секретаря российского президента, ругается ли Путин матом. «Я оставлю это без ответа, – заявил Дмитрий Песков. – Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет».

Песков рассказал, что за 10 лет работы пресс-секретарем президента Путин «не так часто» будил его посреди ночи своим звонком. По его словам, это происходило во время каких-то ЧП. Он назвал президента трудоголиком, у которого нет выходных и для которого 10-11 часов вечера – это разгар рабочего дня. «Управление страной – это как доменная печь, которую нельзя затушить», – сказал Дмитрий Песков.

Еще он сообщил, что Владимир Путин ежедневно проплывает один километр, если он не находится в командировке, и что президент «особо не думает» о наличии у главы государства второй половинки. «Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет», – сказал Песков.