Отец Бутиной пожаловался на проблемы со звонками от дочери

Отец Марии Бутиной, обвиняемой во вмешательстве во внутренние дела США, пожаловался на трудности в общении с дочерью.

Ранее Sobesednik.ru писал, что россиянка Мария Бутина, которая находится в американской тюрьме с июля 2018 года, пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью обмануть или нанести ущерб Америке. Таким образом она намерена добиться более мягкого наказания и депортации в Россию.

Валерий Бутин рассказал «Известиям», что он уже несколько недель не может связаться с дочерью по телефону. По его словам, Мария не может до него дозвониться. «Не понимаю, с чем это все связано. Администрация тюрьмы говорит, что причиной являются технические неполадки. В это сложно поверить, поскольку американская сторона использует эту отговорку слишком часто», – заявил он, отметив, что звонки Марии на телефон ее матери проходят без проблем.

Мужчина также сообщил, что Мария чувствует себя нормально, она много читает и старается реже общаться с другими заключенными. В ноябре, напомнил он, девушку отправили в карцер из-за того, что она передала заключенной номер телефона своего адвоката. Бутину содержат в блоке с женщинами, совершившими насильственные преступления.

Судебное заседание по делу россиянки состоится 12 февраля.

По версии правоохранительных органов США, Бутина работала на высокопоставленного чиновника в правительстве России: проникала в американские организации и налаживала связи с влиятельными гражданами, чтобы продвигать российские интересы. СМИ пишут, что начальником Бутиной мог быть экс-сенатор Александр Торшин.