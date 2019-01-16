Госдума рассмотрит закон об ограничении подарков госслужащим

В среду, 16 января, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, ограничивающий подарки госслужащим.

Об этом сообщает «Парламентская газета». Издание напоминает, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Документ предполагает распространение запрета на получения дорогих подарков на работников организаций, подведомственных госорганам.

Как ранее писал Sobesednik.ru, законопроект отменяет норму, по которой чиновники могли принимать подарки не дороже трех тысяч рублей. При этом документ разрешает дарить госслужащим только цветы и полиграфию.

Напомним, в правительстве также предлагали ограничить список допустимых подарков для работников бюджетных учреждений. Позже в кабмине уточнили, что ограничения не коснутся учителей и врачей.