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Госдума рассмотрит закон об ограничении подарков госслужащим

Политика

В среду, 16 января, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, ограничивающий подарки госслужащим.

Об этом сообщает «Парламентская газета». Издание напоминает, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Документ предполагает распространение запрета на получения дорогих подарков на работников организаций, подведомственных госорганам. 

Как ранее писал Sobesednik.ru, законопроект отменяет норму, по которой чиновники могли принимать подарки не дороже трех тысяч рублей. При этом документ разрешает дарить госслужащим только цветы и полиграфию.

Напомним, в правительстве также предлагали ограничить список допустимых подарков для работников бюджетных учреждений. Позже в кабмине уточнили, что ограничения не коснутся учителей и врачей.

Теги: Госдума

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писатель, журналист

В том и ужас советских репрессий, что не причина важна, а цель. Цель же одна – чтобы работала машина страха, ибо террор в переводе это самое и означает. И сейчас он означает то же самое

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Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

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Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


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