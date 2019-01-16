Четырех "офицеров ГРУ" внесли в новый санкционный список ЕС

Послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех «офицеров ГРУ».

ТАСС сообщает со ссылкой на источник в Совете ЕС, что послы договорились включить в «черный список» четырех россиян, в том числе Александра Петрова (Александр Мишкин) и Руслана Боширова (Анатолий Чепига), которых Великобритания подозревает в попытке экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Также стало известно, что под санкции ЕС попадут пятеро граждан Сирии.

«Как ожидается, министры иностранных дел утвердят это решение 21 января, на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе», – рассказал собеседник агентства.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. По версии британских спецслужб, преступники нанесли на ручку двери нервно-паралитическое вещество класса «Новичок». В результате пострадали не только россияне, но и трое граждан Великобритании, а одна британка скончалась. Великобритания обвинила в причастности к этому преступлению руководство России. Из Британии выслали 23 российских дипломата. Примеру Лондона последовали еще несколько стран.

15 октября прошлого года Совет ЕС запустил новый режим введения санкций по химоружию. Ограничения было решено накладывать на людей и компании, которые либо сами применяли химическое оружие, либо поддерживали лиц, использовавших такое оружие. Четверо россиян и пятеро сирийцев станут первыми фигурантами этого «черного списка» Евросоюза.