У экс-главы Серпуховского района нашли 676 объектов недвижимости

Генпрокуратура сообщила, что у экс-главы Серпуховского района Подмосковья обнаружилось имущество на 10 млрд рублей.

Представитель ведомства Александр Куренной рассказал на канале «Эфир» Генпрокуратуры, что у Александра Шестуна нашли 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. 565 участков были оформлены на подконтрольных ему юридических лиц и их номинальных директоров. У Шестуна обнаружили две базы отдыха стоимостью 274 млн рублей и 22 автомобиля стоимостью до 27 млн рублей.

«Таким образом, на балансе Шестуна сейчас находится свыше 13 430 000 квадратных метров недвижимости, это почти 1,5 тысячи гектаров муниципальной земли, принадлежавшей государству», – заявил Куренной, отметив, что незаконное имущество Шестуна стоит 10 млрд рублей.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста банковского счета Шестуна, на котором лежали сто рублей, пишет РИА «Новости». По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год Александр Шестун незаконно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, нанеся государству ущерб в 62,8 млн рублей.

Экс-глава Серпуховского района, задержанный в июне 2018 года, свою вину не признает и утверждает, что уголовное преследование связано с его намерением участвовать в сентябрьских выборах главы района.

В апреле прошлого года Шестун опубликовал видеообращение к российскому президенту, в котором рассказал, что у него возник конфликт с подмосковным губернатором Андреем Воробьевым из-за мусорных протестов. По словам Шестуна, на него оказывали давление начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, начальник управления «К» ФСБ генерал Иван Ткачев и глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов. Они якобы требовали, чтобы он не участвовал на выборах. Кроме того, политик выложил аудиозапись разговора, который, с его слов, состоялся в 2017 году в здании администрации президента. На записи слышно, как один из участников разговора грозит Шестуну, что его «катком переедут».