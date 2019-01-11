В правительстве назвали домыслами запрет на подарки учителям

Возможные ограничения на подарки работникам бюджетных учреждений не коснутся врачей и учителей.

Об этом в пятницу, 11 января, РИА «Новости» рассказал замглавы аппарата правительства Андрей Логинов. Он отметил, что законопроект должен улучшить противодействие коррупции, а запрет на подарки учителям и врачам требовал бы внесения изменений в законы «О здравоохранении» и «Об образовании».

«Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки, — не более чем домыслы», — сказал Логинов.

Однако, по словам чиновника, текст законопроекта исправят из-за появившейся трактовки.

Напомним, в декабря прошлого года Минтруд внес в Госдуму законопроект, распространяющий антикоррупционные стандарты на работников организаций, подведомственных госорганам.