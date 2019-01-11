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РФ рассмотрит возможность обмена моряков после выборов президента Украины

Политика

Москва рассматривает возможность обмена задержанных украинских моряков на находящихся в заключении на Украине россиян.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник, в этом году Москва может провести обмен задержанных после инцидента в Черном море украинских моряков на россиян, находящихся в заключении на территории Украины.

По словам источника, в настоящий момент такой обмен невозможен, поскольку необходимо дождаться официального решения суда об их статусе.

«Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно. Они не военнопленные, как пытается их выставить Киев. А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене. В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, дипломатический источник подчеркнул, что Россия не станет проводить обмен до выборов президента Украины, поскольку иначе Петр Порошенко может использовать эту ситуацию в качестве пункта своей агитационной программы.

Напомним, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала вместе с экипажем три украинских военных корабля, которые пересекли границу РФ. Российская сторона заявляет, что корабли действовали незаконно, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

 

Теги: Украина

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Баканов
Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации

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Шеин
Олег

депутат Госдумы

Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит принимать ее в расчет


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