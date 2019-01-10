Российские наемники помогли сохранить диктаторский режим Бонго в Габоне?

На днях в расположенном в Центральной Африке государстве Габон произошла попытка военного переворота, направленная на свержение незаконно удерживающего с 2009 года власть в стране диктатора Али Бонго. До этого в течение 42 лет Габоном правил его отец — Омар Бонго.

Все богатства этого государства — а Габон богат нефтью и ураном — сосредоточены в кошельках нескольких коррумпированных семейных олигархических кланов, которые отстраивают себе роскошные дворцы, в то время как абсолютное большинство населения Габона выживает за чертой бедности в разваливающихся хибарах. Ничего не напоминает? В Габоне, как и в РФ, есть фальсификации на выборах, уничтожение реальной оппозиции, давление на свободу слова и СМИ.

Может поэтому в последнее время некоторые российские структуры активизировались в центральноафриканском регионе. Впрочем, как и американские.

В СМИ уже просочилась информация, что Россия не только финансово помогает Габону, но и принимает деятельное участие в его судьбе. В частности пишут, что в битве за сохранение у власти диктатора Али Бонго, который сейчас испытывает серьезные проблемы со здоровьем и проходит лечение за рубежом, поскольку в самом Габоне медицина отсутствует, принимали активное участие российские наемники из небезызвестной ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Следы «вагнеровцев» независимые журналисты давно заметили в Габоне. Помимо инструктажа и подготовки правительственных вооруженных сил, считается, что именно они охраняют личный дворец семьи Бонго, а также замешаны в целом ряде убийств и похищений противников и критиков действующего режима. То есть деньги российских налогоплательщиков пускаются на охрану африканских и латиноамериканских диктаторов, а не на пенсии россиян.

А еще говорят, будто противодействие военному перевороту в Габоне стало первым совместным проектом Пригожина и президента США Дональда Трампа, которого в Штатах подозревают в том, что именно этот россиянин привел его к власти, вмешавшись в американскую предвыборную кампанию 2016 года.

Так что и американцы имеют полное право восстать против режима Трампа, ведь он расходует казну на поддержку африканских диктаторов, а не на развитие демократии в своей стране.