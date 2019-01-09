Саратовским чиновникам велели ездить на работу на маршрутках

Мэр Саратова Михаил Исаев потребовал, чтобы с 10 января чиновники города ездили на работу на общественном транспорте.

Как передает «Интерфакс», Исаев настоятельно рекомендовал главам районных администраций, своим заместителям и руководителям профильных структурных подразделений пересесть на маршрутки. По его мнению, таким образом чиновники поймут, с какими трудностями жители города сталкиваются в «часы пик».

«Вы все должны четко понимать, какая ситуация складывается в городе с уборкой снега, особенно по вашему направлению. Лучший способ – самим на работу и с работы ехать на общественном транспорте», – приводит слова мэра его пресс-служба.

Отметим, что ранее Саратов возглавлял Вячеслав Сомов, который в 2010 году ушел в отставку в связи с «переходом на другую работу». Местная оппозиция обвиняла его в неэффективном решении городских проблем. В частности, его администрация не смогла устранить последствия сильнейших снегопадов, писал «Коммерсантъ».