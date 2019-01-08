Путин рассказал о получении звания лейтенанта будучи артиллеристом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как он получил звание лейтенанта.

В понедельник, 7 января, во время визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге в ходе разговора с почетным строителем России Владимиром Бендетом Путин рассказал о том, как получил звание лейтенанта.

«Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией», — сказал он. Слова президента приводятся на сайте Кремля.

Путин прибыл в Петропавловскую крепость на народные гуляния. В ночь на 7 января президент находился на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.