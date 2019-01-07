В Габоне заявили об аресте объявивших о госперевороте мятежников

Группа военных попыталась захватить власть в Габоне, воспользовавшись отсутствием президента на территории страны.

Как передает радио RFI со ссылкой на пресс-службу правительства Габона, ранее группа военных захватила государственную радиостанцию в Либревиле. В распространенном коммюнике они объявили об установлении контроля над правительством и создании Национального совета реставрации. Источники RFI при этом отмечали, что лояльные властям силы контролируют все стратегические объекты в стране, а радиостанция окружена.

Однако в настоящее время власти Габона сообщают о стабилизации ситуации и аресте бунтовщиков. По информации очевидцев, силовикам пришлось распылить слезоточивый газ. Кроме того, у здания радиостанции были слышны выстрелы.

«Ситуация находится под контролем, и порядок будет полностью восстановлен в течение двух-трех часов», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что президент Габона Али бен Бонго Ондимба сейчас находится в Марокко. Он проходит медицинскую реабилитацию после инсульта.