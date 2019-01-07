Абэ поклялся на могиле отца завершить подписание мирного договора с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поклялся наладить отношения с Россией, посещая захоронения предков.

Как передает NHK, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посещая могилу своего отца в Нагато, заявил, что поклялся прилагать все усилия для того, чтобы поставить точку в диалоге о заключении мирного договора с Россией.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент», — рассказал японский политик.

Он подчеркнул, что его отец Синтаро Абэ, который занимал пост министра иностранных дел Японии с 1982 года по 1986 год, также работал над улучшением отношений с Советским Союзом.