Путин и Эрдоган могут встретиться в России в конце января

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает агентство Anadolu, визит главы Турции в Россию запланирован уже на конец января 2019 года. Однако «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщает, что точная дата встречи лидеров России и Турции пока не назначена.

Агентство уточняет, что сторонам предстоит обсудить широкий круг вопросов, сделав акцент на ситуации в Сирии.

Кроме того, в повестке переговоров в Москве будет значиться тема контракта на закупку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400, от которого Турция может отказаться после заключения договора с США.