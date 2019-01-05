Премьер-министр Японии сказал, что близок к заключению мирного договора с РФ

Синдзо Абэ заявил, что в переговорах с Россией о заключении мирного договора настал решающий момент.

Слова главы правительства Японии приводит Kyodo. Соответствующее заявление Абэ сделал во время поездки на юг страны в провинцию Ямагути.

«Настал решающий момент. Мы с президентом Путиным обязательно поставим окончательную точку в этом вопросе», — приводит источник слова премьер-министра.

Абэ сказал, что обсудит вопрос заключения мира с Россией во время своей ближайшей встречи с Владимиром Путиным, которая запланирована на конец января 2019 года.