Медведев утвердил 58 пунктов стратегии российской политики на 2019-2021 годы

Глава правительства утвердил положения стратегии государственной политики России на следующие два года.

Соответствующую информацию предоставляет сайт кабмина. Медведев подписал 58 пунктов, в которых говорится о том, что действия властей в ближайшие два года должны быть направлены на гармонизацию социально-экономических условий в стране.

План этой стратегии был утвержден на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям 19 декабря 2018 года.

Внесения изменений в этот план поручил осуществить Владимир Путин. В план до 2025 года президент предложил добавить пункт об укреплении общероссийской гражданской идентичности принятием в состав России Крыма.