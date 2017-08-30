Цена свидания с Кремлем. Сколько заработают пиарщики на выборах-2018

Кто и сколько заработает на повышении явки избирателей в 2018 году, выяснял Sobesednik.ru.

Популяризировать президентские выборы будет компания «Има-Консалтинг», сообщили в Центризбиркоме накануне. Это PR-агентство стало победителем конкурса на разработку концепции информирования об избирательной кампании и теперь, по словам зампредседателя ЦИКа Николая Булаева, с ней может быть заключен контракт без проведения конкурсных процедур.



Хотя в конкурсах компания тоже поднаторела. Организация по борьбе с коррупцией Transparency International подсчитала, что в 2014-2016 годах «Има-Консалтинг» получила 52 госконтракта на проведение социологических исследований на 132,6 млн рублей.



Как выяснил Sobesednik.ru, этот год выдался для пиарщиков не менее денежным — в основном за счет контрактов с московскими властями. Только вот целесообразность и прозрачность выполняемых заказов при изучении конкурсной документации вызывает немало вопросов.



В конце июля с «Има-Консалтинг» заключила контракт префектура ЮАО Москвы. Объект закупки описан многословно: «Комплексный анализ электронных информационных ресурсов органов исполнительной власти Южного административного округа города Москвы (включая информационный портал префектуры и сайты управ районов) по критериям: качество транслируемой информации и ее востребованность среди жителей». Попросту говоря, выяснить, интересно ли горожанам читать новости о трудовых подвигах чиновников. Традиционные инструменты, вроде счетчика посещаемости сайта, заказчика, судя по всему, не устраивают. И префектура с легкостью выделила более 7 млн руб на проведение телефонных опросов и фокус-групп.



За почти 10 млн руб PR-агентство взялось «информационно сопровождать» 16 интернет-сайтов управ районов (контракт заключен 26 июля). За 7,4 млн — выяснить, как жители ЮАО относятся к проблемам миграции (сомнительно, что этот вопрос вообще относится к сфере полномочий префектуры).



Эксперты из Transparency International обращают внимание, что одной из главных проблем подобных социологических исследований является непубличность результатов. Они доступны лишь ограниченному кругу лиц, обладающих административным ресурсом. Поэтому общественность не может не только воспользоваться плодами оплаченной из бюджета работы, но даже оценить качество выполнения заказа. Или даже то, проводились ли работы в действительности, а не только на бумаге.



Любопытно, что параллельно «Има-Консалтинг», по информации источников Sobesednik.ru, отвечает за агитационную кампанию кандидатов от «Единой России» на муниципальных выборах в нескольких округах столицы. И по совпадению контракты от префектур посыпались на фирму как раз перед датой голосования 10 сентября .



Политтехнологи, опрошенные Sobesednuk.ru, на условиях анонимности рассказали, что у заказываемых органами власти соцопросов перед выборами есть две основные задачи. Во-первых, выявить электоральные предпочтения граждан и так называемую «конфликтологию» за бюджетный счет. Понятно, что реальные результаты исследования при этом в руки оппозиционеров попасть не должны. А во-вторых, через госзакупки деньгами налогоплательщиков расплатиться с пиарщиками за работу на партию власти. Таким образом оплачивается львиная доля предвыборных контрактов единороссов, утверждают источники Sobesednuk.ru.



Получить комментарий у генерального директора «Има-Консалтинг» Вартана Саркисова Sobesednik.ru не удалось. В компании сказали, что ее руководитель в настоящий момент не общается со СМИ по телефону, и предложили отправить письменный запрос. На момент публикации материала ответа на электронное письмо получено не было.



Согласно биографии Саркисова, он лично некоторое время назад состоял на службе у московского правительства. Работал начальником организационного управления префектуры ЮАО, аукционы от которой теперь блестяще выигрывает. Но замахивается «Има-Консалтинг» не только на районный, но и на общегородской и даже федеральный уровень.



Согласно сайту госзакупок, 16 августа PR-агентство заключило контракт с комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы на 19 млн руб. За эти немалые деньги компания должна будет в течение года мониторить СМИ и соцсети, писать статьи и готовить фоторепортажи с официальных мероприятий. В общем, делать то, за что сотрудники пресс-службы Москомархитектуры уже получают зарплату.



География присутствия «Има-Консалтинг» не ограничивается столицей — пиарщики работают и на врио губернатора Ярославской области. Как писала местная пресса, рекомендовано властям региона агентство было из Администрации президента.



Работает Саркисов и с правительством РФ. 25 августа «Има-Консалтинг» выиграла конкурс от Федерального агентства по делам национальностей на проведение патриотического лагеря молодежи. Цена вопроса — 13,6 млн руб.



По данным ЕГРЮЛ, Вартану Саркисову в ООО «Има-Консалтинг» принадлежит доля в 35%. Оставшиеся 65% — у политтехнолога Андрея Гнатюка. О себе он рассказывал, что до того, как занялся выборами, был учредителем газеты «СПИД-инфо»



Сегодня Гнатюк является президентом холдинга «Группа ИМА». Всего группа и аффилированные с ней компании за последние шесть лет получили от государства около 3 млрд руб.



Если верить бухотчетности ООО «Има-Консалтинг», начиная с 2011 года его выручка составляет от 110 до 182 млн руб. По информации РБК, от ЦИК «Има-Консалтинг» рассчитывает получить около 35 млн руб. Однако эта сумма выглядит небольшой, учитывая, что в прошлом году «Группа ИМА» получила от Мосгоризбиркома контракт на сумму в 23 млн руб. для информирования о выборах в Госдуму одних только столичных избирателей.



Правда, повысить уровень доверия избирателей к выборам пиар-агентству тогда не удалось. Явка на выборах в Госдуму в прошлом сентябре составила в Москве всего 29%. Этот показатель оказался для столицы самым низким, начиная с начала века.