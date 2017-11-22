Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Путин должен победить на выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в 2018 году на выборах президента должен победить Владимир Путин.

В интервью «Интерфаксу» Кадыров заявил, что у него нет желания занимать более значимую должность, чем ту, что он занимает в настоящее время: «Для меня и руководство Чечней — не должность, не работа, а жизнь, которую я вместе с "командой" посвятил наведению порядка, возрождению нашей республики. Наша "команда" трудится круглосуточно: практически все ее члены давно забыли, что такое отпуск и отдых».

Также Кадыров высказался на тему приближающихся президентских выборов. По его мнению, находится на должности президента должен Владимир Путин: «Президентом России должен быть Владимир Путин. Я ни на миг не сомневаюсь в том, что истинные граждане России отдадут за него голоса. Иной вариант привел бы к государственной и национальной катастрофе».