Правительство установило новую форму российских виз

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о введении новой формы визы для въезда в РФ.

Сайт правительства сообщает, что изменения коснулись обыкновенной визы: «Категория "обыкновенная виза" дополнена новой разновидностью — обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в РФ». Такая форма визы будет выдаваться иностранцам на четыре месяца при наличии разрешения МВД России выдавать временное разрешение на проживание в РФ гражданину.

Также были внесены изменения в условия оформления визы временно проживающего лица. Теперь такая виза может быть только многократной.