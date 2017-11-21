Собчак предложила выстраивать "другую систему" в России

Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на президентские выборы, предложила ограничить власть президента.

Во вторник, 21 ноября, Ксения Собчак во время обсуждения судебной реформы на встрече с экспертами заявила о том, что в России стоит установить парламентскую республику с ограничением президентских полномочий, передает РИА «Новости».

Телеведущая отметила, что по нынешней конституции Конституции при «определенных небольших и не глобальных корректировках» в России «предполагается» парламентская республика.

«Глобальная цель и глобальные гарантии, которые лично я требовала бы от человека, который может реально прийти к власти через какое-то время, — это гарантия, в первую очередь, роспуска той Думы, которая на сегодняшний момент, на мой взгляд, является вообще нелегитимной… И дальше, через усиление роли парламента и уменьшение роли президента в России, выстраивать просто другую систему», — рассказала Собчак.

Она также рассказала агентству, что в своей политической программе она предложит поправки в Конституцию, которые смогут ограничить несменяемость власти.