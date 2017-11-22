Сергей Ежов: По Сечину суд плачет

Обозреватель Sobesednik.ru Сергей Ежов – об уже систематической неявке Игоря Сечина в суд по делу Алексея Улюкаева.

Главу «Роснефти» преследуют неудачи. Это дало повод заговорить об ослаблении аппаратного влияния Игоря Сечина.

Дровишек подкинул и пресс-секретарь Кремля. Дмитрий Песков поведал журналистам, что президент в курсе того, как глава госкорпорации прогуливает заседания по делу экс-министра Улюкаева.

Сам Сечин после совещания у Путина все-таки пообещал явиться в суд. Выглядело так, будто получил нагоняй.

Выполнит ли он обещание, станет понятно 22 ноября, на этот день ему выписали новую повестку. Несклонный к публичности Сечин воспринимает свой допрос как экзекуцию.

К тому же это не единственная его неприятность. Осторожную оплеуху ему отвесил Герман Греф. Аналитики Сбербанка выпустили нелицеприятный для «Роснефти» и лично Сечина отчет о состоянии нефтегазового сектора. Да что Греф. Лично Путин поставил под сомнение реализацию бизнес-проекта зятя Сечина на Урале, хотя еще в прошлом году сам же его и защищал.

Похоже, агрессивный стиль главы «Роснефти» формирует против него коалицию. Вряд ли его и без того натянутые отношения с премьером Дмитрием Медведевым стали лучше после дела Улюкаева. Ведь собственноручно сконструированное Сечиным уголовное дело нарушило неформальные внутриэлитные правила.

В любви Игорю Ивановичу тоже везет не особо. Стало известно о его разводе со второй женой Ольгой. И она тут же начала выкладывать в инстаграме свои фото с автогонщиком из Италии.

Хотя есть мнение, что развод фиктивен, а интрижка с итальянцем служит прикрытием. Но если Сечину действительно необходимо спрятать богатство, неужели не нашлось другого надежного человека?

Атмосфера вокруг влиятельного члена команды Путина сложилась нездоровая. Значит, ожидается новая эскалация войны за доступ к телу президента и финансовым ресурсам.