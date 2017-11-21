Минюсте предложил разрешить заключенным СИЗО чаще мыться

Минюст предложил снабдить камеры СИЗО телевизорами и холодильниками и увеличить число банных дней для заключенных.

Соотвествующие поправки в ведомственные акты были опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, из пункта Правил внутреннего распорядка в СИЗО об оборудовании камеры холодильником, телевизором и вентиляцией убирается формулировка «при наличии возможности». Таким образом, оснащение камер бытовой техникой становится обязательным.

Кроме того, в Минюсте предложили увеличить количество банных дней для заключенных СИЗО и воспитательных колоний с одного до двух в неделю.

«Не менее двух раз в семь дней представляется возможность помывки в душе продолжительностью не менее 20 минут. Смена постельного белья осуществляется еженедельно после помывки в душе», — сказано в документе.

В другом опубликованном проекте поправок ведомство предлагает предоставить дополнительные свидания с детьми для осужденных родителей вне исправительной колонии, но в пределах муниципального образования. Поправки также разрешают выезд заключенного за пределы колонии для свидания с ребенком.