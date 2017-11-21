Губернаторов распишут по показателям

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новые критерии оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти России. Так, перечень критериев увеличился вдвое – до 24-х пунктов. Отчитываться губернаторы будут ежегодно. Доклады глав регионов должны содержать данные о фактически достигнутых значениях по заданным параметрам, а также их планируемые значения в трехлетней перспективе.

Фото: Пресс-служба Президента России

Стоит отметить, что для оценки эффективности работы органов исполнительной власти Крыма и Севастополя на 2018 год предусмотрены особые критерии – эти нормативы установит правительство.

Из старых параметров, по которым производятся замеры, остались ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень безработицы, объем налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ на душу населения и объем инвестиций в основной капитал и оценка населением работы региональных властей (действует в нынешнем виде до 1 августа следующего года).

Среди новых показателей в перечне оказались: соотношение доходов населения и набора основных товаров и услуг, качество и доступность ЖКХ, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума субъекта РФ, коэффициент доступности жилья.

Кроме этого появилось много показателей экономической направленности: динамика валового регионального продукта, интеграционный индекс субъекта в национальном рейтинге инвестиционного климата, отношение годового объема госдолга субъекта к объему доходов регионального бюджета, а также доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета региона.

Окончательно методики расчета вышеописанных показателей будут утверждены правительством к 1 июля 2018 года.

Очевидно, что любая система четких показателей хороша сама по себе, потому что исключает возможность эмоциональных привилегий и оценки успешности губернаторов по «близости к телу». «Пока мы видим лишь план направлений контроля – сами числовые критерии будут разработаны лишь в 2018 году. Это нормально - сейчас опубличивание самих направлений подстегнет губернаторов активничать в указанных векторах, затем – будет количественная оценка. Круглых отличников, думаю, быть и не может», – отмечает независимый эксперт по коммуникациям Алена Август. По ее словам, проще будет регионам, где руководители еще только приступили к работе. Она объясняет это тем, что отныне можно напрямую обосновывать свои не всегда популярные действия указаниями президента.



По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, новые критерии оценки больше являются стимулом для работы глав регионов, но не абсолютным механизмом оценки этой работы.

«В виду многообразия регионов и их положения тяжело сравнивать их по единому показателю. Например, в подобном рейтинге в силу объективных причин провалится Ямал, хотя глава региона считается передовиком в губернаторском корпусе. По тем же причинам не получится получить объективную оценку по таким регионам как НАО и ЕАО, а также по ряду республик Северного Кавказа», – пояснил Фетисов.

Он также указал на то, что данный рейтинг не учитывает фактор решения внутриполитических конфликтов: «Например, экс-губернатор Пермского края Басаргин демонстрировал рост социально-экономических показателей, однако внутриполитические конфликты не уберегли его от отставки. Поэтому данные критерии будут только служить одним из инструментов оценки эффективности глав регионов, но не являться каким-то абсолютным показателем».

Эксперты напоминают, что ранее похожий рейтинг эффективности готовило Минрегионразвития. Так, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает правильным наличие, помимо политических, экономических рейтингов. «Присутствует столько показателей и разная ситуация в регионах, поэтому высчитать среднюю оценку всегда сложно. Но есть и очень четкие критерии – например, уровень госдолга, и та его часть, которая приходится на кредиты в коммерческих банках. В этой связи серьезные проблемы есть в Хакассии, Мордовии, Марий Эл, Орловской, Псковской, Архангельской, Кемеровской областях. Колоссальный госдолг у Краснодара - 144 млрд. рублей», – пояснил Гращенков.

По его мнению, крайне важно оценивать и инвестиционные успехи регионов: «Например, в Иркутске рост инвестиций – на уровне 17%, почти лидер по стране, тогда и губернатора-коммуниста Левченко оценят по достоинству, а не из политических предпочтений власти».

Похвастаться серьезными успехами могут немногие, зачастую, по словам эксперта, главы регионов любят отчитываться пустышками, жонглируя фактами, однако с введением конкретных критериев оценки станут видны и реальные успехи.

Так, губернатор Тульской области Алексей Дюмин сумел вывести регион на первое место в ЦФО по трем объективным показателям: объему продукции сельского хозяйства, индексу потребительских цен к предыдущему месяцу и индексу потребительских цен к декабрю предыдущего года. Также Дюмин сумел привлечь крупные инвестиции в регион и занялся развитием инфраструктуры Тулы.

Глава Московской области Андрей Воробьев активно ведет работу над индустриальным развитием региона и «оживляет» социальную сферу (например, были открыты отделения паллиативной медицины в Каширской ЦРБ и перинатального центра в Наро-Фоминске), а глава Республики Татарстан Рустам Минниханов может похвастаться одобрением комиссией Минэкономразвития РФ создания территорий ОЭЗ в моногородах Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск и развитием старых и строительством новых предприятий в ОЭЗ «Алабуга».

Однако, отмечает Гращенков, не у всех в регионе спокойно: есть те, кто берет кредиты на исполнение майских указов, тем самым доводя регион до дефолта. «Думаю, около 30% регионов России попадут в красную черту этого рейтинга» – заключает эксперт.

В целом, по оценке специалистов, обозначенные критерии являются вполне объективным показателем эффективности работы губернаторского корпуса.

«На основании созданной системы президент сможет указывать на недостатки в деятельности региональных органов исполнительной власти и требовать усилить работу в том или ином направлении, а при дальнейшем отсутствии позитивных изменений – принимать кадровые решения в отношении высших должностных лиц регионов», – заявил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Он признал, что не все показатели имеют равный политический «вес». Например, по его словам, понятно, что оценка жителями работы органов власти и реальные доходы граждан в целом для Кремля важнее, нежели плотность сети автодорог и коэффициент миграционного прироста. «Вместе с тем, среди критериев много экономических показателей – это означает, что одной из основных задачей губернаторов станет экономическое и финансовое развитие регионов, повышение их инвестиционной привлекательности», – заключил эксперт.

Однако некоторые специалисты сомневаются, что новый рейтинг будет в полной мере определять политическую судьбу главы региона. Система оценки эффективности по набору статистических показателей существует уже почти десять лет, первый набор показателей был введен указом 2007 года и с тех пор несколько раз пересматривался, напоминает доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Титков.

«По сравнению с прошлой версией, например, пропали показатели, связанные с детьми и школьниками, и появилась бюджетная задолженность. На практике судьба губернаторов, их переназначения или отставки, лишь в очень небольшой степени были связаны с формальными индексами эффективности, решения принимались по каким-то другим критериям. Сейчас, скорее всего, ситуация останется такой же», – отметил он.

Тем не менее, очевидно, что соответствовать заданным параметрам будет не так то просто: губернаторам придется отслеживать ситуации по куда большему количеству направлений, чтобы поддерживать баланс в регионе. В любом случае, новая система направлена на демократизацию управленческого процесса в стране, когда работа оценивается не кулуарно, а на основании публичных прозрачных критериев.